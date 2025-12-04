Magia, humor, Carlos Núñez, Mago de Oz y mucha oferta infantil en el Nadal 2025

El Concello de Ourense hizo público ayer el Programa de Nadal 2025-2026, que arranca oficialmente este sábado, día 5 de diciembre, con la inauguración de las luces de Navidad, una de las citas más esperadas, un concierto tributo a Joaquín Sabina y, a partir de ahí, continúa hasta el 5 de enero con una variada oferta pensada en buena parte para los niños y niñas, cuyo punto fuerte será el desfile de Papá Noel con sus renos reales y la Cabalgata de Reyes .

La fiesta oficial comienza el día 5 de diciembre a las 20:00 horas en la Alameda con el encendido de las luces y, posteriormente, la actuación de la banda tributo a Joaquín Sabina, en un entorno en el que además estará el poblado navideño para los más pequeños.

El sábado 6 de diciembre tendrá lugar el monólogo de Ángel Martín “Somos Monos”, a las 19:30 horas en el Auditorio (entradas en la web de Ataquilla). También el viernes 19 de diciembre se celebrará el concierto de Carlos Núñez, a las 20:30 horas en el Auditorio, con entradas en la web de Ataquilla. Por las calles habrá animación con la carroza municipal «Los Coleguitas», de 19:00 a 21:00 horas.

El sábado 20 de diciembre se realizará el desfile de la llegada de Papá Noel, que saldrá a las 19:00 horas desde el Parque de San Lázaro hasta la Plaza Mayor. Volverá a estar acompañado por renos auténticos, pese a las quejas anuales de asociaciones ecologistas, y habrá sesión de fotos.

El programa continúa el día 21 de diciembre con un espectáculo de nieve artificial y la presencia de Papá Noel, de 19:00 a 20:00 horas, además de la carroza musical Broken Peach, de 19:00 a 21:00 horas. Siguen las actividades pensadas para niños y mayores con otra sesión de nieve navideña y la presencia de Papá Noel los días 22 y 23 de diciembre.

El día 23 de diciembre habrá un gran espectáculo y show con Papá Noel en el Auditorio, en tres sesiones: a las 17:00, 18:15 y 19:30 horas, con entrada a la venta en la web de Ataquilla y animación musical.

El viernes 26 también habrá carroza musical con Tetas Band, de 19:00 a 21:00 horas, y el sábado la animación musical correrá a cargo de Etiqueta Negra.

La programación del domingo 28 incluye la obra La Granja de Zenón, a las 16:00 horas, teatro infantil en el Auditorio, y el concierto Revolution Tour ABBA, también de pago y en el Auditorio.

No faltará la carrera de San Silvestre para cerrar el año, amenizada por la carroza musical con el Grupo Logia.

En Fin de Año habrá baile con la orquesta Kubo en la Alameda y, para comenzar 2026, el día 1 se celebrará la Subida a la Costiña de Canedo, a las 12:30 horas, y el Concierto de Año Nuevo a las 19:00 horas en el Auditorio, con degustación de delicatesen y brindis al finalizar (entradas en la web de Ataquilla).

El domingo 4 de enero se celebrará el IX Galicia Magic Fest en el Auditorio con entradas también a la venta en Ataquilla, y el día 5 tendrá lugar el espectáculo más esperado por niños y mayores: la Cabalgata de Reyes, que saldrá desde la Estación a las 18:30 horas y recorrerá la avenida As Caldas y el Puente Romano hasta la Plaza Mayor.

No faltarán el Mercado Navideño en el Parque de San Lázaro, el Belén de Arturo Baltar, el trenecito de Nadal y el carrusel de la Plaza Mayor.