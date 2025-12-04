Una invasión de carril mientras conducía ebrio: investigan el accidente que mató a una mujer y luego a su marido tras conocer la noticia

Tráfico instruye las diligencias e investiga la posible invasión del carril contrario por parte del conductor que provocó este miércoles la muerte de una mujer de 51 años en Muíños. Su marido, de 59, falleció menos de una hora después de conocer lo ocurrido tras sufrir un paro cardíaco. El presunto infractor fue trasladado al hospital en estado leve y dio positivo en las pruebas de alcoholemia. Este fatal suceso deja huérfano a un joven de 24 años.

Los hechos ocurrieron pasadas las 22.00 horas del miércoles en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205 de Porqueirós, en el municipio ourensano de Muíños. Una mujer vecina de Requiás, al volante de un Citroën Saxo, perdió la vida tras un choque frontal contra un Opel Combo y tuvo que ser excarcelada.

El otro conductor, ocupante de un furgoneta, de 40 años, dio positivo en las pruebas de alcoholemia: superó la tasa máxima legalmente permitida, arrojando un resultado de 0,64 mg/l en el primer test y 0,58 mg/l en el segundo. El resultado de la prueba de drogas fue negativo. La Fiscalía indica que, a partir de 0,40 mg/l, cuando se produce un accidente, la tasa ya implica delito. Fuentes del operativo de emergencias señalan que el lugar del accidente es una carretera sin incidencias, con los carriles bien definidos, en una zona de curva poco pronunciada y con buena visibilidad.

Cedido: GES de Muíños

El marido y el hijo de la fallecida, al ver que esta no regresaba a casa del trabajo ni tampoco cogía el teléfono, salieron por separado en su búsqueda hasta acabar en el punto del siniestro. El primero en llegar, en torno a las 23.00 h, fue el esposo. Recibió la dura noticia en el lugar del suceso. Menos de una hora después, a las 23.46 de la noche, mientras estaban con él efectivos del GES, el cónyuge se sintió indispuesto y sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales de emergencias, que persistieron en las maniobras de reanimación durante una hora, fue imposible revertir la situación de parada. Los servicios sanitarios movilizaron la ambulancia medicalizada, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Al punto del suceso acudieron los bomberos del GES de Muíños, que liberaron a la víctima, así como los servicios sanitarios. La tragedia ha causado una gran conmoción en la zona.

En lo que ha transcurrido de 2025, un total de 14 personas han fallecido en la provincia de Ourense a consecuencia de siniestros de tráfico, con tres víctimas en zonas urbanas y once en carretera, según datos de la DGT.