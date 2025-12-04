La Fundación Celta presenta el Clinic de Nadal en Ourense
El centro comercial Pontevella acogió ayer la presentación del Clinic de Nadal que la Fundación Celta realizará, entre otras localidades gallegas, en la ciudad de As Burgas, en colaboración con el Pabellón Ourense. Al acto acudieron, entre otros, el exportero Sergio Álvarez, que junto a otros responsables de ambos clubes explicaron la dinámica que tendrá la actividad: serán cuatro días de entrenamientos en el Campo dos Remedios, en los que niños y niñas de 5 a 14 años podrán disfrutar a las órdenes de los entrenadores del club olívico.
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Una galaxia de estrellas Michelin en menos de 700 metros en el centro de Ourense
- El profesor ourensano condenado por violación dijo a los policías cubanos que no sabía que tuviera causas en España
- Un vecino de Beade se queda fuera de las ayudas tras el fuego: «Perdí mi casa»
- Un restaurante escuela en Ourense ofrece menús de alta cocina a precio formativo y reservas agotadas
- Pillan a dos mujeres tras modificar desde Madrid la cuenta bancaria de una factura para estafar a un empresario ourensano