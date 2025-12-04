La Fundación Celta presenta el Clinic de Nadal en Ourense

El centro comercial Pontevella acogió ayer la presentación del Clinic de Nadal que la Fundación Celta realizará, entre otras localidades gallegas, en la ciudad de As Burgas, en colaboración con el Pabellón Ourense. Al acto acudieron, entre otros, el exportero Sergio Álvarez, que junto a otros responsables de ambos clubes explicaron la dinámica que tendrá la actividad: serán cuatro días de entrenamientos en el Campo dos Remedios, en los que niños y niñas de 5 a 14 años podrán disfrutar a las órdenes de los entrenadores del club olívico.