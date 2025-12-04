Más de diez millones para potenciar los recursos turísticos de Ourense
A.F.
La Xunta ha invertido más de 10 millones de euros en la puesta en valor de los recursos y atractivos turísticos de la provincia de Ourense. Así lo afirmó ayer el director de Turismo, Xosé Merelles, que junto al delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, recibieron a los componentes de la laureada serie de televisión canadiense sobre salud y longevidad Health Explored, que grabaron en Ourense con el apoyo de la Xunta, un documental que analiza los factores determinantes de la longevidad en esta provincia.
Merelles destaca la potencialidad del destino Galicia, especialmente en Ourense con recursos como el paisaje, la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía y la tradición, entre otros, lo que dio lugar a un modo de vida por el que se mostró interés y ahora quiere difundir el programa Health Explored. Pardo indica que el propósito investigador del programa, que se emite en 85 países, es descubrir las claves de la longevidad, como la dieta atlántica, el termalismo o las costumbres.
