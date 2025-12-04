Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRAGEDIA FAMILIAR EN OURENSE

Detenido por homicidio imprudente el conductor implicado en el accidente mortal de Muíños

El hombre, vecino de Calvos de Randín, conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas

Avances en el accidente mortal de Muíños, en el que perdía la vida Julia Vaz y a raíz del que también moría su marido por un fallo cardíaco tras conocer la noticia. La Guardia Civil informa de que el conductor del otro vehículo, un vecino de Calvos de Randín de 40 años, ha sido detenido por un delito de homicidio por imprudencia y por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron pasadas las 22.00 horas del miércoles en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205 de Porqueirós, en el municipio ourensano de Muíños. Una mujer vecina de Requiás, al volante de un Citroën Saxo, perdió la vida tras un choque frontal contra un Opel Combo y tuvo que ser excarcelada.

El otro conductor, ocupante de uns furgoneta dio positivo en las pruebas de alcoholemia: superó la tasa máxima legalmente permitida, arrojando un resultado de 0,64 mg/l en el primer test y 0,58 mg/l en el segundo. El resultado de la prueba de drogas fue negativo. Ante estas circunstancias, el hombre fue finalmente arrestado y será puesto a disposición del juzgado de instrucción de Bande en las próximas horas.

Causas del siniestro

Tráfico continua investigando la posible invasión del carril contrario por parte del conductor que provocó este miércoles la muerte de una mujer de 51 años en Muíños. Su marido, de 59, falleció menos de una hora después de conocer lo ocurrido tras sufrir un paro cardíaco. El presunto infractor fue trasladado al hospital en estado leve y dio positivo en las pruebas de alcoholemia. Este fatal suceso deja huérfano a un joven de 24 años.

El marido , al ver que esta no regresaba a casa del trabajo ni tampoco cogía el teléfono, salió en su búsqueda hasta acabar en el punto del siniestro, en torno a las 23:00h. Recibió la dura noticia en el lugar del suceso, desde donde avisó a su hijo. Menos de una hora después, a las 23.46 de la noche, mientras estaban con él efectivos del GES, el cónyuge se sintió indispuesto y sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte.

