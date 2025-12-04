TRAGEDIA FAMILIAR EN OURENSE
Una cuidadora que volvía de trabajar y un obrero jubilado: un mortal accidente de tráfico que consterna a todo un pueblo
Julia Vaz perdió la vida este miércoles en Muíños tras un siniestro provocado presuntamente por un conductor ebrio y su marido falleció tras conocer la noticia | Ambos dejan huérfano a un hijo de 24 años
Un fatal accidente de tráfico ha consternado a todo el concello de Muíños, especialmente a a la parroquia de Requiás. De este pequeño lugar de Ourense eran Julia Vaz y Juan Carlos Araujo, un matrimonio que perdió la vida en el mismo día. La mujer, de 51 años, falleció este miércoles mientras volvía del trabajo tras ser embestida de frente por una furgoneta conducida por un varón ebrio, y el hombre, un obrero prejubilado de 59 años, perdió la vida menos de una hora después debido a un paro cardíaco ocurrido al conocer la noticia. El siniestro deja huérfano a su único hijo, el joven Víctor.
Julia Vaz regresaba de trabajar cuando ocurrió el accidente. Se dedicaba a cuidar de personas mayores en una residencia en Muíños y volvía a casa tras cambiar de turno a las 22.00 horas. En su camino por carretera, se encontró desgraciadamente con un varón de 40 años que conducía ebrio y que, supuestamente, habría invadido el carril contrario en una carretera, 'a priori, sin complicaciones. Ella murió y él fue trasladado en estado leve al hospital de Ourense.
El marido de Julia, Juan Carlos Araujo, la esperaba en su domicilio, pero, al percatarse que ya era tarde y no llegaba, decidió ir a buscarla. Se encontró el siniestro en pleno asfalto y se le paró el corazón en el propio lugar menos de una hora después de conocer la triste noticia.
Juan Carlos Araujo disfrutaba ya desde hace unos años de su prejubilación después de serle diagnosticado, precisamente, una cardiopatía. Se dedicó toda su vida al sector de la construcción como obrero para varias empresas de la zona. Además, la pareja se dedicaba en conjunto a la ganadería a pequeña escala.
El alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, ha mostrado su tristeza tras saber de lo ocurrido a estos vecinos de Requiás «muy trabajadores». También sus respectivas familias eran naturales de esta parroquia.
«Él con su pensión, ella con su nómina e hijo trabajando, estaban en momentos dulces de la vida, para disfrutar sin apuros económicos, estos palos en un concello tan pequeño son muy tristes para la familia, amigos y vecinos. Nos conocemos todos, si no es por familia es por relación personal, y como alcalde me duele mucho que a los vecinos les pasen cosas tristes, y esta es especialmente triste. Siempre es triste perder vecinos pero en circunstancias como esta todavía más», pronunció el regidor.
Los cuerpos de Julia y Juan Carlos serán conducidos este viernes 5 de diciembre a las 16.00 h desde el Velatorio de Requiás hasta la Iglesia de Santiago de Requiás, donde se celebrará su funeral y su entierro en el panteón familiar del cementerio parroquial.
