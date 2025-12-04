El Concello estudia hoy la licencia para un nuevo hotel cerca de As Lagoas

La Junta de Gobierno Local del Concello de Ourense incluye hoy en su orden del día, el estudio de una de licencia para abrir un nuevo hotel en la calle Alfonso Rodríguez Castelao, cerca del barrio de As Lagoas y en un solar próximo al supermercado de la firma Froiz.

Este proyecto había sido promovido hace dos años por la firma Alda, con la idea de abrir un hotel de dos estrellas. Aunque el Concello no aclara si se mantiene la titularidad del promotor, la propia firma que abrió su primer hotel eco-responsable en la ciudad.

Cuatro proyectos de instalación de ascensores en edificios de las calles Manuel Pereira, Antonio Jaunsarás, Valle Inclán y Plaza de la Legión; una solicitud de prórroga para ejecutar las obras de reforma de un portal en la calle Juan XXIII y una solicitud de innecesariedad de licencia de segregación de una parcela.

También se aprueban cuatro expedientes de contratación. El proyecto de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad en la plaza de la Legión”, con un presupuesto de licitación de 917.488 euros. Las obras del proyecto básico y de ejecución del nuevo cenicero común en el cementerio municipal de Santa Mariña, con un presupuesto de 169.152 euros. También la obra del servicio de vigilancia de la salud y otras actividades médicas y preventivas del Concello, por importe de 105.011 euros el servicio de redacción del proyecto de demolición y reconstrucción de un edificio en la Avenida de As Caldas, por 82.947 euros. También van convenios con el Banco de Alimentos otro de 200.000 euros con Progrape, entre otras.