El Colegio de la Abogacía de Ourense, una institución en el juzgado por pleitos de trabajadoras

«Hemos tenido una actuación profesional y con el cuidado de no vulnerar los derechos de nadie», sostiene Marta Gómez, decana del Colegio de la Abogacía de Ourense. Un año después de que su candidatura triunfase con claridad en las elecciones de la junta de gobierno —la toma de posesión fue el pasado febrero—, la institución de derecho público, que representa a 637 abogados en activo y 712 no ejercientes , según datos de noviembre, está inmersa como parte demandada en varios procesos judiciales por conflictos laborales en su seno. Ciento tres colegiados firman una solicitud de asamblea extraordinaria para pedir aclaraciones sobre diversas cuestiones, incluida la situación judicial. El escrito se presentó el 4 de noviembre y el plazo para convocar vence hoy.

La entidad, cuya constitución se remonta al siglo XIX, afronta una serie de procedimientos en el ámbito laboral por las demandas de tres trabajadoras, una de ellas despedida. Este miércoles, en el Social 1 de Ourense, se celebraron dos vistas por distintos pleitos contra el colegio por parte de dos empleadas. Una, de baja desde finales de julio a consecuencia de los hechos, insta la revocación de una sanción de dos meses y medio sin empleo ni sueldo. Otra reclama un trienio, una antigüedad que la empresa no le reconoce. Para enero y febrero, en los juzgados de lo Social 1 y 2, están señalados otros dos juicios de dos de las trabajadoras afectadas. En el segundo mes de 2026 repite una de las empleadas de los pleitos celebrados este miércoles. Discute una segunda sanción de 15 días sin empleo ni sueldo. A principios de enero se examinará en juicio el despido, en octubre, de una empleada del colegio que solicita la nulidad de dicho cese por supuesta vulneración de derechos.

La situación de conflictividad laboral en la institución colegial durante este primer año de mandato de la nueva junta liderada por Marta Gómez incluye la salida, a finales de octubre, del antiguo secretario técnico, en el cargo desde 2007. También era el delegado de personal. Tras presentar un pleito porque se quejaba de una supuesta modificación sustancial de sus condiciones de trabajo y de un presunto acoso laboral, alcanzó un acuerdo con el colegio, que se saldó con la extinción de su contrato. Él y otras dos trabajadoras en conflicto con la institución necesitaron baja. Cuatro de los cinco empleados de la entidad al llegar la nueva junta han tenido problemas.

«Ha tenido una conducta escrupulosa durante 24 años. La sanción es injusta y rayana en el hostigamiento y la hostilidad a la que se vio sometida desde la toma de posesión de la nueva junta de gobierno», dice el abogado de una auxiliar administrativa sancionada dos veces sin empleo y sueldo

El Colegio de la Abogacía de Ourense impuso una sanción de dos meses y medio sin empleo ni sueldo a una auxiliar administrativa que desempeña, entre sus cometidos, funciones contables y de pagos. La entidad la sancionó basándose en supuestos incumplimientos graves. El organismo, defendido por una letrada de Barcelona, incide en que, desde marzo hasta julio, el mes de la sanción, la decana solicitó de forma reiterada información de las cuentas, esenciales para la auditoría, trámite marcado por los estatutos cuando se produce la renovación de la junta. Tras meses requiriendo la documentación, la entrega llegó en julio e incompleta, dice la institución. «Hubo numerosos requerimientos y se produjo un incumplimiento sistemático de los plazos».

El colegio también alude a retrasos en los pagos de los gastos de desplazamientos de los letrados del turno de oficio. Una abogada requirió a esta auxiliar el abono de esos conceptos, incluidos algunos viajes sin percibir desde 2022 y 2023, y la administrativa le dijo que se pondría con ello pero arrastraba trabajo pendiente. «La verdad es que tenía una pila de expedientes», afirmó la testigo en el juicio. Envió varios correos para recordar el asunto, sin respuesta.

Por un supuesto «descontrol» en la gestión del pago de la póliza del seguro en el ámbito de ciberseguridad, «el colegio estuvo sin esta cobertura esencial dos meses», resalta la letrada de la institución.

La actual junta de goberno del Colegio de la Abogacía de Ourense tomó posesión en febrero de 2025. / I. OSORIO

En cambio, el abogado de la demandante defiende el buen desempeño de la trabajadora y alega que estaba sobrecargada por la acumulación de tareas, porque la reorganización de servicios adoptada por la nueva junta incluyó el traslado de esta auxiliar desde un despacho hasta el mostrador, donde debía atender llamadas y consultas presenciales, además de su tarea habitual, según alega la parte demandante y ratificaron en el juicio la exedecana, Pilar López-Guerrero, y el exsecretario técnico.

«Era materialmente imposible atender en el momento un requerimiento», indicó el letrado en la vista. «Ha tenido una conducta escrupulosa durante 24 años. La sanción es injusta y rayana en el hostigamiento y la hostilidad a la que se vio sometida desde la toma de posesión de la nueva junta de gobierno», dijo.

«Su labor era importante y precisa. Es una trabajadora que lleva casi 25 años y es una cara amable dentro del colegio», resaltó el exsecretario técnico. La antigua responsable, López-Guerrero, calificó el trabajo de la empleada sancionada de «totalmente profesional y de máxima confianza». También la definió como «cara amable» de la entidad.

El letrado considera que la carta de sanción es nula y contiene «vaguedades inciertas», sin detallar las horas, días y hechos de los supuestos incumplimientos. La abogada de la institución lo niega. «El expediente fue garantista, se le dio la oportunidad de defenderse». En opinión de esta parte, la junta de gobierno actuó de manera «profesional y paciente» con la auxiliar, a la que culpa de incumplimientos de órdenes expresas.

En declaraciones a la prensa, la decana manifestó que las tareas que se le solicitaron estaban ya estipuladas entre sus funciones por juntas anteriores y no fueron modificadas por la nueva. Cree que existía «desidia» en la gestión de pagos, falta de control y un retraso en facilitar la información económica requerida, que supuso un bloqueo.

El letrado de la empleada lo niega y avisa de que el colegio habría vulnerado derechos básicos como la desconexión digital, por enviar comunicaciones a la trabajadora a las 7:30, 8 horas e incluso en sábado. El 30 de julio, un día después del expediente sancionador, recibió una petición por correo para que enviase la contabilidad «por orden alfabético», advirtió el abogado. «Fue la puntilla. Ya no pudo más», añadió el abogado.