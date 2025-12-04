Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El COB presenta en la UVigo sus proyectos de Área Social

d. a.

Ourense

El Club Ourense Baloncesto presentó ayer sus proyectos de Área Social para la temporada 2025/2026 con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el campus de Ourense. En la presentación, sus representantes salientaron el gran compromiso que el equipo de baloncesto guarda con la sociedad ourensana.

