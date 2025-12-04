El campus de Ourense ya prepara su próximo Erasmus

En los distintos centros educativos de Ourense, habrá quien cuente los días para que se acabe el primer trimestre, o incluso algunos que todavía tengan la mente más puesta en septiembre y el inicio de las clases, pero en el campus de As Burgas ya piensan con vistas al próximo curso 2026/2027. Pero tiene justificación, pues planificar la actividad con más demanda de todas las universidades (y el motivo principal de que algunos alumnos escojan estudiar en un campus) lleva su tiempo y sus plazos: las diferentes facultades del campus de la UVigo en Ourense comienzan durante esta semana a impartir charlas informativas sobre los programas de intercambio Erasmus+ y SICUE.

Charlas informativas para futuros Erasmus

El edificio de Ferro acogió ayer una de las primeras, en la que la coordinadora de movilidad de estudiantes, María Ainoa Zabalza Cerdeiriña, resolvió las dudas de los alumnos de Educación Infantil y Primaria y Educación y Trabajo Social sobre la convocatoria que se publicó en estos días.

Y es que quien se comenzara a interesar por la posibilidad de estudiar unos meses en el extranjero el año que viene va incluso tarde. El 9 de diciembre cierra el plazo para solicitar ser considerado para el programa Erasmus+ en la Unión Europea. Durante el mes de enero ya se darán a conocer quienes fueron los afortunados de conseguir una plaza en los 12 países que se ofrecen en esta facultad, aunque el catálogo de destinos se extiende a más de 30 naciones entre todos los centros de la universidad, con Polonia e Italia como rumbos predilectos (entre ambos concentran la mitad de los estudiantes de la UVigo que a día de hoy viven una experiencia de movilidad internacional).

A partir de ahí comenzará el verdadero papeleo, con acuerdos de estudios, certificaciones de idioma y más procedimientos que hará el suplicio de los estudiantes, pero Zabalza anima a restarle importancia y que los trámites no minen la verdadera aventura que se vive una vez allí: «É unha experiencia incrible no académico e sobre todo no persoal. Ir a un país diferente, con todo arranxado, entrar verdadeiramente no sistema universitario, coñecer xente, abrir cabezas... ogallá o puidesen facer todos», explica.

Un crecimiento en potencia

Los alumnos que queden seleccionados para este Erasmus formarán parte de un conjunto de estudiantes de movilidad que pretende ser de récord. La convocatoria del año pasado superó por primera vez el número de destinados pre-pandemia, y fueron 188 los universitarios de la ciudad de As Burgas los que realizaron una estancia en el extranjero.

Precisamente, fue la Facultade de Educación Social e Traballo la que internacionalizó a más alumnos. El año pasado concedió plaza a 53 de sus alumnos, y con esa cifra fue el tercer centro de toda la UVigo que más estudiantes envía al extranjero. Bolonia, Bruselas, Coimbra, Estambul... los futuros educadores tienen una amplia gama de 75 universidades entre las que elegir, pero en total los estudiantes del Campus de Ourense podrán optar a estudiar en 17 países y 216 almas máter diferentes.

Pero quien da, recibe, y esas mismas universidades enviarán el próximo curso a sus alumnos a conocer la ciudad de As Burgas. A día de hoy son 53 los estudiantes internacionales que frecuentan Lonia y As Lagoas.