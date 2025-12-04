Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG critica la tala de más de treinta árboles en Cachamuíña

A.F.

Ourense

El BNG pedirá explicaciones al gobierno local de Pereiro por la tala de más de treinta árboles en el entorno del embalse de Cachamuíña, y también a la Xunta a través del grupo parlamentario. Y es que, en los últimos días de noviembre, vecinos y usuarios habituales del espacio natural «se encontraron con una imagen desoladora».

El Bloque alude a la «tala masiva de más de 30 pinos de gran porte, muchos con edades superiores a los 50 años y situados en el margen izquierdo del embalse del río Loña, justo en el entorno del carril-bici y de la zona de ocio». Dice que constituía el último refugio de sombra, frescura y belleza.

