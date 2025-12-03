Sale a concurso el alquiler de tres viviendas en Vilavella

La Diputación de Ourense, a través del Inorde, saca a concurso el alquiler de tres viviendas en el entorno de la estación de ferrocarril de Vilavella, rehabilitadas con fondos Feder, y destinadas a personas residentes en la provincia. Deberán estar inscritos en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia, en la fecha de remate del plazo de presentación de solicitudes que es el día 11.

Las viviendas ofertadas, propiedad de ADIF y alquiladas por el Inorde en régimen de subarrendamiento, cuentan con una superficie construida de un total de 113 metros cuadrados con porche, hall, salón de estar, cocina, tres dormitorios, dos baños y cocina dotada de mobiliario. El alquiler mensual es de 150 euros y el contrato por un año que se prorrogar por períodos anuales, hasta alcanzar una duración mínima de siete años.