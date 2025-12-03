Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE propone al pleno un plan de parques o sitios cubiertos para ocio infantil

La propuesta prevé que se garantice el tiempo de juego al margen de lluvias o altas temperaturas

Parque infantil con juegos de agua en Concejo. | I. Osorio

Ourense

El grupo municipal de PSOE llevará al próximo pleno municipal una moción en la que propone al Concello, dotar un plan de parques infantiles cubiertos o, en su defecto, habilitar locales para que el ocio de los más pequeños y el tiempo de juego se garantice al margen de la climatología.

En la propuesta solicitan que ese plan «de prioridades en función de la demanda social de los barrios, detalle la viabilidad técnica y fije un calendario plurianual de ejecución con su correspondiente estudio económico».

La idea parte de un inventario previo y «exhaustivo de zonas de juego, parques existentes y espacios municipales susceptibles de ser cubiertos para poder ser empleados tanto en verano, cuando hay altas temperaturas, como en invierno, cuando hace mucho frío o precipitaciones», indica la portavoz del PSdeG en el Concello de Ourense, Natalia González.

Afirman que esta idea ya se esta poniendo en marcha en otras ciudades, como Ferrol o Irún. «Claro está que las características climatológicas de Ourense, precisan medidas concretas para que en el se restrinja el tiempo y espacio de ocio de los niños y niñas. Actualmente, hay muy pocas zonas comunes cubiertas», advirtió.

La moción incide en que en el plazo máximo de un año se produzca la redacción y contratación del primer parque infantil cubierto de la ciudad «y que se abra un proceso participativo donde familias, ANPA y asociaciones de los diferentes barrios puedan realizar propuestas sobre la localización y el diseño de los mismos».

