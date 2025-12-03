Protección Civil inicia la recogida navideña de juguetes y alimentos

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Ourense organiza la tradicional Campaña de Nadal de Recogida de alimentos y juguetes. La campaña, presentada ayer, estará en marcha hasta el día 9 de enero y las personas interesadas pueden realizar sus aportaciones en los numerosos puntos de recogida establecidos como supermercados, colegios, institutos, centro comercial, farmacias, pabellón, gimnasios y equipos deportivos, entre otras localizaciones, o llamar al número de teléfono 616908507. Las personas que lo deseen también pueden colaborar como voluntarias acercándose al local de la campaña, junto al Auditorio Municipal, en la antigua sede del Festival de Cine.

La campaña de recogida dará apoyo a Cáritas Inmaculada Montealegre, Cáritas UAP Madre Teresa, Cáritas Santa Teresita, Sulam Hashamaim, Compartir Ourense y Dahira Ikhsan Ourense, entre otras. Habrá dos grandes repartos, el 22 de diciembre y antes del 5 de enero.