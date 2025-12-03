Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protección Civil inicia su 30ª campaña solidaria

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Ourense organiza por trigésimo año consecutivo la tradicional Campaña de Nadal de Recogida de alimentos y juguetes. La campaña estará en marcha hasta el día 9 de enero y las personas interesadas pueden realizar sus aportaciones en los numerosos puntos de recogida establecidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents