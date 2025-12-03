El PP rompe el pacto de gobierno con el PSOE en Ramirás

El PP anunció este miércoles la ruptura del pacto de gobierno en Ramirás alcanzado con el PSOE tras las elecciones municipales de 2023. Ambas formaciones acordaron periodos de dos años al frente de la alcaldía «pero transcurridos cinco meses, no vemos predisposición por parte de la alcaldesa, la socialista Isabel Gil, y solo continuas excusas para evitar el relevo», denuncian los populares.

El portavoz popular Juan Carlos Rodríguez Matías, tenía que estar presidiendo la corporación municipal desde junio. Ante la negativa de Gil, el PP pasará a ser oposición «y votaremos a favor, en contra o abstención en función de lo que sea mejor para los vecinos y el concello».

El PP recuerda que en las elecciones locales de mayo de 2023 se registró un triple empate entre PP, PSOE y BNG, obteniendo cada formación tres concejales. «Siempre estuvimos abiertos a hablar con socialistas y nacionalistas, aunque las negociaciones no fueron fáciles». Explica el partido que, tras descartar la opción con el BNG, el pacto alcanzado con el PSOE tenía como principal acuerdo el relevo en la alcaldía a los dos años de mandato, además de incluir a dos ediles del PP en la comisión de gobierno. Gil comenzó el primer periodo, «ya que al estar gobernando en los cuatro años anteriores podría así concluir algunos proyectos que tenía en marcha, como el centro de día», explica el portavoz del PP.

Apunta que el 30 de junio comenzaron los contactos para iniciar el relevo «pero desde entonces solo seguimos escuchando más excusas sobre la apertura del centro para mayores».

En septiembre, el PP exigió que se convocara el pleno para dar cuenta del cese de Isabel Gil , iniciando así el relevo, «pero el escrito de convocatoria no llegó». Y esta situación, «unida a la ausencia de reuniones de la comisión de gobierno», ha conducido a los populares de Ramirás a romper el pacto de gobierno.

Una decisión que cuenta con el apoyo de la dirección provincial, ya que el PP de Ramirás «hasta el último momento, y mucho más allá de lo previsto, intentó que se cumpliera con lo pactado, como ellos hicieron respetando siempre el acuerdo de gobierno». Ante los complejos resultados de las elecciones municipales en 2023, los ediles del PP tenían muy claro su objetivo: «conseguir el acuerdo más ventajoso para el Concello y sus habitantes, garantizando la gobernabilidad», defienden.

Sobre la decisión del PP y el relevo de la alcaldía, la regidora socialista prefiere no hacer declaraciones al respecto, y únicamente apunta que «todas las decisiones son respetables».