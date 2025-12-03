Ourense invita a despedir el año participando el día 31 en la Carrera de San Silvestre
Hay tres categorías y las inscripciones para anotarse están biertas hasta el 28 de diciembre
REDACCIÓN
El Consello Municipal de Deportes y el Club Ourense Atletismo, con la colaboración de la Federación Gallega de Atletismo, organizan la décima edición de la Carrera Popular San Silvestre Ourensana, que se celebra el 31 de diciembre por la tarde y fue presentada ayer en el Concello.
La carrera tendrá 3 categorías: Absoluta (16.30 h); Sub-10, Sub-12 y Sub-14 (16.15 h), y Pitufos (16.00 h), con salidas desde la calle del Paseo, junto a la Subdelegación de Defensa.
Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de Carreiras Galegas hasta el día 28. La cuota de inscripción se aplica solo a los participantes en la carrera absoluta: será de 5 euros hasta el 7 de diciembre y de 7 euros después.
Esta cita, que es ya todo un clásico para los que quieren acabar el año a plena carrera, como recordó el teniente de alcalde, Aníbal Pereira, quien destacó la alta participación de este evento. Considera que «juntar a 1.600 personas en una prueba es importantísimo, y creo que irá creciendo la cifra».
Añadió que un autobús musical ambientará el inicio de la carrera para animar el ambiente festivo y las luces de la calle del Paseo estarán encendidas durante el paso de la prueba.
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor
- Una galaxia de estrellas Michelin en menos de 700 metros en el centro de Ourense
- El profesor ourensano condenado por violación dijo a los policías cubanos que no sabía que tuviera causas en España
- Un vecino de Beade se queda fuera de las ayudas tras el fuego: «Perdí mi casa»
- Pillan a dos mujeres tras modificar desde Madrid la cuenta bancaria de una factura para estafar a un empresario ourensano