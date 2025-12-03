Homenaje a los tres estrella Michelin de un Ourense «que sabe muy rico»

«Ourense sabe muy rico. Se están haciendo las cosas muy bien en el aspecto gastronómico. Tener tres estrellas Michelin en una localización tan pequeñita y un radio de apenas 700 metros de la ciudad es un privilegio y un lujo que ojalá todos sepamos aprovechar y explotar», señalaba ayer Miguel González, propietario del restaurante que lleva su nombre, durante la recepción oficial en el Concello a los chefs de los tres restaurantes de la ciudad que tiene ya esta distinción, el último Miguel, que la ha recuperado tras reabrir en la capital el restaurante que regentaba en Pereiro de Aguiar.

Al acto celebrado ayer en el Concello de Ourense asistió el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y representantes del PP y el PSOE. El BNG mostró su admiración y respeto por los hosteleros, pero declinó asistir en solidaridad con los placeros de As Burgas, a los que el alcalde quiere desalojar.

Allí estuvieron los restaurantes Nova, Ceibe y Miguel González, que obtuvieron este reconocimiento por su excepcional cocina «que pone a Ourense en la vanguardia», señaló el Concello.

Durante este acto homenaje, Julio Sotomayor y Daniel Guzmán, del restaurante Nova, situado en la calle Valle Inclán, que ostentan ya desde hace diez años la estrella Michelin, señalaron que «es un orgullo que tres restaurantes de la ciudad tengan este reconocimiento, pues somos competencia, pero también compañeros de gremio que luchamos por hacer una hostelería mejor».

Dani Guzmán, en nombre del Nova, valoró la importancia de la promoción, en un sector que necesita «desestacionalizar nuestra clientela los 12 meses del año» y aseguró que «seguiremos luchando».

Por su parte, Xosé Magalhães y Lydia del Olmo, del restaurante Ceibe, otro local con estrella Michelin, felicitaron el trabajo de todos los compañeros «por seguir trabajando y haciendo posible que la marca Ourense abarque más allá de la propia comunidad. Es cuestión de trabajo, lucha y sacrificio, y no solo nuestro, sino también de nuestros trabajadores, que ya son familia».

Durante su intervención en el acto de ayer, ambos apelaron a una mayor implicación de las instituciones «para apoyar, fomentar y hacer posible que los jóvenes queramos emprender y seguir manteniéndonos en el tiempo». Su deseo, indicaron ambos chefs, que además son pareja, es seguir viviendo de lo que aman y «trabajar para que la marca Ourense esté donde tiene que estar».

En todo caso, incidieron en algo en lo que coinciden todos los chefs Michelin, y es que tener esa distinción «no trae ya el plan bajo el brazo, hay que trabajar cada día, y mucho, para rentabilizar un negocio que queremos que sea cada día de mayor calidad».

Campaña promocional

Por su parte, el alcalde avanzó que el Concello va a aprovechar la «fortaleza» que supone el potencial gastronómico de Ourense en las campañas de promoción de la ciudad, que desarrollará próximamente, y en las que usará el lema «Ourense brilla con 3 estrellas Michelin».

Señaló que «es un orgullo tener una representación tan alta. Que en la ciudad haya 3 restaurantes agraciados es una anomalía estadística, ya que hay muy pocas ciudades en España que tengan ese honor». Este éxito «refuerza la comida tradicional que tenemos en Ourense con los restaurantes de toda la vida» y que «intentaremos que tenga reconocimiento nacional».