La CIG considera escasa la subida salarial en la construcción

La Federación de la Construcción y la Madera de la CIG rechaza el incremento salarial para los años 2025 y 2026 que ha pactado la patronal Asociación de Constructores de Ourense (ACO) con los sindicatos CCCOO y UGT, al considerarlo insuficiente ya que asegura que no garantiza un salario digno para los trabajadores. La CIG baraja denunciar ese acuerdo, que traslada la subida firmada a nivel estatal, a cuya negociación no fue convocada la central.

Desde el sindicato califican de «paripé» el encuentro entre el empresariado y los sindicatos estatales el pasado viernes, «ya que lo único que hicieron fue copiar los incrementos pactados en Madrid, que la CIG no firmó por considerarlos insuficientes». Reiteran la necesidad de avanzar hacia un marco gallego de negociación que permita desvincularse del estatal.