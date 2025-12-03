Castaños más resistentes al fuego en Nogueira de Ramuín

Una subvención de 2 millones de euros, asignada por el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de la Fundación Biodiversidade, está sirviendo para la recuperación de los castaños del monte da Moura, en Nogueira de Ramuín. Se trata de un proyecto de bioeconomía forestal del concello de Nogueira de Ramuín, en el que participan el Centro de Investigación Forestal de Lourizán y la Asociación de Mulleres Rurais Ecos de Moura. La acción forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos. El subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, explica que esta «innovadora iniciativa» se desarrolla de forma experimental en el monte da Moura para tratar de recuperar los bosques de castaños, identificando el genotipo de los árboles con el fin de realizar nuevas plantaciones resistentes a las plagas y a las modificaciones del clima. Con este proyecto, se busca «la defensa del medio rural y la recuperación de especies autóctonas, más resistentes a los incendios». El director de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos, asegura que se trata de un modelo «que se puede replicar en otros soutos de Galicia y que demuestra que con recursos, planificación y colaboración institucional es posible recuperar espacios abandonados con un enorme valor ambiental y cultural», y un «ejemplo de la investigación forestal a disposición de la restauración y recuperación de un ecosistema que forma parte de la identidad gallega».