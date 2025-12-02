La Universidad Laboral forma a futuros técnicos de mantenimiento de trenes

El IES Universidade Laboral de Ourense estrenó este curso un nuevo ciclo de Formación Profesional, de grado medio, centrado en el mantenimiento del material rodante ferroviario. Este programa formativo permitirá que se incorporen al mercado profesionales técnicos preparados para ese tipo de tareas. Estarán disponibles a partir de 2027, una vez finalicen el periodo de aprendizaje y consigan la titulación en este módulo de FP, estructurado en dos cursos académicos, con un total de 2.000 horas.

Según destacan desde la dirección, la Universidad Laboral, un centro formativo que ha cumplido 50 años, «está colaborando en la viabilidad y continuidad en el futuro de la actividad del mantenimiento ferroviario en nuestra ciudad, que contribuirá a evitar el desmantelamiento de los talleres en Ourense por falta de personal especializado». El ciclo formará a futuros profesionales que podrán desempeñar labores de mantenimiento ferroviario en empresas que llevan a cabo este tipo de actividad. La competencia general que aporta el título permite identificar averías en los sistemas de material rodante ferroviario; realizar sustituciones y ajustes de los componentes del sistema lógico del vehículo; mantener el motor de combustión y sus sistemas auxiliares, utilizando las técnicas operativas prescritas por los fabricantes; reparar componentes y circuitos eléctricos y montar instalaciones eléctricas de los sistemas de material rodante ferroviario.

Desde la Laboral señalan que «existen muy pocos centros de enseñanza en España que cuenten con esta formación tan especializada, que es casi inexistente en la zona norte». Con el objetivo de que el profesorado que imparte docencia en el ciclo dispongan de la mejor preparación posible, el Centro Autonómico de Innovación da FP ‘Eduardo Barreiros’ organizó una formación específica dirigida a la Universidad Laboral. Se trata de una iniciativa que ha llevado a los docentes a los talleres de Renfe, Ingeniería y Mantenimiento, y Actren, ubicados en Ourense y Redondela (Pontevedra). Los profesores han podido examinar de primera mano trenes más tradicionales y también de alta velocidad.