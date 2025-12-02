Seiscientas cincuenta personas con VIH están en tratamiento en Ourense

Los casos de VIH se mantienen en niveles bajos en Galicia, pero cada año se producen diagnósticos nuevos: 137 en toda la comunidad en 2024, 16 de ellos en Ourense. En el área sanitaria se han detectado 18 en lo que va de año. El sida es una enfermedad causada por el VIH, que se transmite de forma mayoritaria por la vía sexual. Según un estudio del Sergas con datos de 2004 a 2022, la práctica de riesgo más asociada con la infección por este virus fue la de las relaciones sexuales en el 80 % de las ocasiones, mientras que compartir material para la inyección para drogas han supuesto el 14 % de los casos registrados de nueva infección. El 1 de diciembre es el Día Mundial del Sida, una infección que afecta a 40 millones de personas en el mundo. Desde el área sanitaria de Ourense, en la que hay 650 personas con VIH que están a seguimiento de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, los profesionales inciden en la importancia del diagnóstico precoz. Una detección temprana permite instaurar el tratamiento cuanto antes, protegiendo la salud del paciente y evitando, a la vez, que contagie.

«En España hay una disminución de la prevalencia de casos de VIH, pero aún son 8 pacientes nuevos al día», expone Ricardo Fernández, jefe de sección de Enfermedades Infecciosas en el hospital de Ourense. «Es importante hacerse la prueba del VIH al menos una vez en la vida, y cada seis meses si hay factores de riesgo, como relaciones sexuales no protegidas», indica el experto, que reitera la relevancia del uso del preservativo como medida protectora. Para facilitar el acceso a las pruebas, señala el Sergas, Ourense cuenta con puntos de información y cribado que ofrecen pruebas rápidas, confidenciales y gratuitas.

También es relevante un buen cumplimiento del tratamiento, que permite que la carga viral sea negativa, de modo que, si la adherencia a la medicación por parte del paciente es buena, «su salud e inmunidad se preserva y, además, no transmiten la infección. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz, porque un paciente diagnosticado y tratado no transmite la infección a otros, y sus defensas no bajan», subraya Fernández.

En la actualidad, los tratamientos antirretrovirales contra el VIH consisten en una sola pastilla al día, aunque para toda la vida. Desde hace un par de años algunos pacientes pueden recibir un inyectable intramuscular cada dos meses. Las terapias tienen mínimos efectos secundarios y permiten lograr una carga viral indetectable, que impide la transmisión del virus. «Son tratamientos muy bien tolerados, han supuesto una revolución», valora el especialista. «No afectan a los lípidos, tienen un buen perfil metabólico y proporcionan una esperanza de vida muy similar a los pacientes sin infección VIH. Más que de pacientes con VIH se habla de personas con VIH», añade el doctor Fernández.

Pablo Barrio es el coordinador en Ourense de la entidad Apoyo Positivo, que incide en la importancia de la prevención y hacerse los test. Además, la asociación trabaja contra el estigma y la discriminación de las personas que tienen esta infección. La entidad facilita pruebas rápidas de VIH y de Hepatitis C, así como asesoramiento sobre salud sexual, diversidad sexual y prevención. Entre otras funciones, informa y realiza derivaciones al hospital para las profilaxis pre-exposición, un tratamiento que reduce las posibilidades de contraer el VIH.