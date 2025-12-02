Rebulir gana el premio Iniciativa Xove con el proyecto Arredar

La Asociación Cultural e Xuvenil Rebulir es la ganadora del primer premio del programa Iniciativa Xove 2025, distinguiendo el proyecto «Arredar» como la mejor iniciativa juvenil presentada en esta edición del premio Iniciativa Xove 2025.

El proyecto Arredar, elaborado por el Equipo Raiceir@s, de Rebulir, destaca por apostar por la participación juvenil, la dinamización sociocultural del rural y la metodología de aprendizaje y servicio (ApS). Desarrollado íntegramente en el Concello de Ramirás, fue valorado por su contribución a la puesta en valor del patrimonio local, a la creación de redes comunitarias así como al fortalecimiento del protagonismo de los jóvenes en la vida social y cultural del territorio. Este galardón distingue a las iniciativas mejor puntuadas por su calidad, impacto y carácter innovador.