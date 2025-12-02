Rebulir gana el premio Iniciativa Xove con el proyecto Arredar
A.F.
La Asociación Cultural e Xuvenil Rebulir es la ganadora del primer premio del programa Iniciativa Xove 2025, distinguiendo el proyecto «Arredar» como la mejor iniciativa juvenil presentada en esta edición del premio Iniciativa Xove 2025.
El proyecto Arredar, elaborado por el Equipo Raiceir@s, de Rebulir, destaca por apostar por la participación juvenil, la dinamización sociocultural del rural y la metodología de aprendizaje y servicio (ApS). Desarrollado íntegramente en el Concello de Ramirás, fue valorado por su contribución a la puesta en valor del patrimonio local, a la creación de redes comunitarias así como al fortalecimiento del protagonismo de los jóvenes en la vida social y cultural del territorio. Este galardón distingue a las iniciativas mejor puntuadas por su calidad, impacto y carácter innovador.
- «Nos llaman de toda España; no hay precedente de un alcalde que desahucie a sus placeros»
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- La mujer de un guardia civil con graves secuelas tras un siniestro de tráfico: «Mi marido es dependiente para todo, nos destrozaron la vida»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años
- Detienen en Cuba al profesor gallego condenado por violar a una menor
- Una galaxia de estrellas Michelin en menos de 700 metros en el centro de Ourense
- El profesor ourensano condenado por violación dijo a los policías cubanos que no sabía que tuviera causas en España
- Un vecino de Beade se queda fuera de las ayudas tras el fuego: «Perdí mi casa»