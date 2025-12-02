La provincia suma 43 nuevas tituladas en ayuda a domicilio

Un total de 85 personas residentes en municipios rurales de las provincias de Ourense y de Lugo cuentan desde ahora con una titulación homologada que las capacita en materia de ayuda a domicilio gracias al programa Foadom, desarrollado por la Fundación María José Jove y la Xunta. En la provincia de Ourense son 43 personas, que corresponden a los municipios de Parada de Sil, Castro Caldelas, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Chandrexa de Queixa, A Teixeira, Maceda, Montederramo, Bande, Entrimo, Lobeira, Muiños y Verea.

Se trata de una iniciativa diseñada para favorecer la inserción laboral de mujeres con cargas familiares que residen en áreas de alta dispersión geográfica, acercando la formación profesional al entorno donde viven. Según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), en el año 2023 Ourense y Lugo contaban con 11.432 y 14.792 personas dependientes, respectivamente, lo que refleja la elevada demanda de servicios de atención y cuidados en el ámbito rural gallego. En esta primera edición del programa, 85 personas han realizado este curso, procedentes de 17 ayuntamientos de los que 13 son ouresanos. Foadom destaca por su enfoque de proximidad y accesibilidad, ya que la formación se lleva a cabo de manera presencial en los propios municipios donde residen los participantes, el 93% mujeres. Se ha conseguido actualizar y reforzar las competencias de personas que ya tienen experiencia en estas localidades, y además incorporar a 25 nuevas profesionales.