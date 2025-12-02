Premios Soletes de Repsol para cuatro locales de Ourense

Cuatro locales hosteleros de Ourense y provincia han sido galardonados con el Solete Repsol por su calidad. En la ciudad, los galardonados son ‘Ollo Kanalla’ y ‘A Nené Ultramarinos’, en la ciudade; ‘A Micalla’, en Allariz, y ‘Casa Gazpara’, en O Carballiño.