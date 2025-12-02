Postal de invierno en la montaña de Ourense y riesgo en la carretera

Con la cota situada en 900 metros durante la jornada de este martes, la nieve hizo acto de presencia en zonas de montaña de la provincia de Ourense. En el Macizo Central, los copos cuajaron en San Xoán de Río y dibujaron una estampa invernal. También llegó a puntos como Montederramo y Chandrexa de Queixa, obligando a extremar la circulación en las carreteras locales.

Tras recorrer la vía principal que atraviesa el municipio, entre los altos de A Cerdeira y A Moa, el alcalde, Xosé Miguel Pérez Blecua, indicaba a las 18:30 horas que esta primera nevada de la temporada en la zona «dejó todo blanco, pero la vía está transitable. Pedimos extremar la prudencia al volante».

En la autovía A-52, entre los kilómetros 143 y 153, entre Riós y Vilardevós, se estableció, para los vehículos pesados, la prohibición de adelantar. Entre A Gudiña y A Mezquita quedó restringida la circulación de camiones, entre los kilómetros 113 y 129, y la velocidad máxima se limitó a 60 km/h, con un desvío obligario de la A-52 con la N-525 entre los puntos 114 y 120, según datos de la web de la DGT, pasadas las 19 horas. En la OU-533, en un tramo de cinco kilómetros entre A Gudiña y Viana do Bolo, los vehículos pesados tenían prohibido adelantar.

Una carretera del Macizo Central cubierta de nieve. |

En Manzaneda la estación de montaña luce blanca, un contraste con el negro del pasado agosto, cuando el incendio llegó a esta sierra y causó daños, todavía en fase de reparación. Desde la estación indicaban este martes que «aún no tenemos espesores suficientes para abrir las pistas con seguridad, pero ver la montaña nevada nos devuelve la ilusión y nos recuerda que la temporada está cada vez más cerca».

El sistema de innivación del recinto «está listo para entrar en funcionamiento en cuanto las temperaturas lo permitan, y las balsas se están terminando de llenar con las últimas lluvias, dejando todo preparado para aprovechar al máximo cada ventana de frío», señalan. Por otra parte, avanzan los últimos trabajos de reparación de los destrozos causados por el fuego el pasado agosto.