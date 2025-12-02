Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plantón del BNG al convite de Jácome a los premios Michelin

REDACCIÓN

Ourense

El grupo de BNG se muestra orgulloso por esos tres restaurantes de Ourense que tienen ya su estrella Michelin, pero no asistirá al convite que ha hecho el alcalde de Ourense a estos galardonados. Pese a la admiración y respeto por estos hosteleros, el BNG explica que se planta porque «un alcalde no puede poner en valor su hostelería mientras va a desalojar a 200 familias», los placeros, que suministran los productos a esos restaurantes.

