El Pabellón CF Ourense marca un gol solidario y apoya la inclusión social

El Pabellón CF de Ourense reafirmó su compromiso con la solidaridad y el apoyo a la comunidad , y encajó ayer su gol más solidario, el del apoyo a las entidades que trabajan a favor de la inclusión social en la ciudad. Con este fin el club entregó los beneficios de un pasado torneo de fútbol, a la entidad Juan Soñador, que lleva más de 25 años acompañando a personas en situación de vulnerabilidad social y mejorando las condiciones de vida de niños, niñas, jóvenes y familias.

El acto de entrega tuvo lugar ayer en Salesianos, donde Julio Soto, en representación de la directiva del club, hizo entrega oficial del donativo a Nuria García Calvo, coordinadora territorial de la Fundación Juan Soñador . El pasado 15 de Junio se celebró la final del torneo de fútbol cadete «Ourense, la provincia termal», donde se acordó que los beneficios de las entradas fueran para Fundación Juan Soñador y sus proyectos sociales.