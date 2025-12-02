Nuevos campos de fútbol para Viana y Cenlle y un polideportivo para Vilamarín
A.F.
La Diputación aprobó 652.200 euros, de los que 610.200 se destinan directamente a la cooperación con concellos y 42.000 a entidades culturales y deportivas de la provincia. De estos, 5000.000 corresponden a la ratificación de los convenios con Viana do Bolo y Cenlle para la mejora de sus campos de fútbol, así como con Vilamarín para la construcción de un nuevo polideportivo en el municipio.
Por otra parte, 95.200 euros son para obras de aceras y enterramiento de redes en la travesía de San Miguel, en Nogueira de Ramuín; 15.000 para A Peroxa, para la creación de una nueva plaza pública en Pousada; 30.000 para mejoras en la sede del Club Artístico de Ribadavia, y 12.000 para el Colectivo Hércules de Toén, para la organización de una prueba deportiva.
