Norte y sur salarial: de 2.160 euros en Pereiro a 1.556 en Quintela de Leirado

Ourense tiene, como cualquier otra provincia española, un norte y sur económico, que exhiben rentas per cápita, salarios o, en este caso, bases de cotización (remuneración total en bruto que corresponde a cada empleado) que dibujan una clara diferencia, no solo entre concellos sino entre puertas contiguas.

Las brechas entre cotizantes ourensanos son unas de las más amplias de Galicia, pues a tenor de los últimos datos de las bases de cotización que acaba de hacer públicos el Instituto Galego de Estadística (IGE), las cifras pueden oscilar entre los 2.160 euros mensuales brutos de un cotizante de Pereiro de Aguiar a los 1.556 euros brutos de otro de Quintela de Leirado. Es decir, más de 600 euros de diferencia.

En la base de cotización se incluyen, entre otras cuestiones, el prorrateo de las pagas extras (si corresponde), las horas extraordinarias trabajadas y el pago de las vacaciones no disfrutadas; y no se incluyen los gastos de transporte, las dietas y la formación relacionada con el trabajo.

Estas bases de cotización tienen un gran peso específico en el futuro de cada una de esta personas, pues esas bases no solo determinan lo que gana cada trabajador al mes, sino que también influye en la forma de calcular prestaciones que recibirá por desempleo, jubilación o incapacidad.

Cabe destacar que ha habido un aumento de la base de cotización mínima, provocada por el incremento del salario mínimo interprofesional.

El caso Chandrexa

Es curioso que, pese al pírrico número de cotizantes de Chandrexa de Queixa, este figure en el estudio del IGE con una base de cotización de 2.169 euros brutos, que superan en un 3,13% la media gallega, que está en los 2.103 euros.

Le siguen las bases de cotización del Concello de Pereiro de Aguiar, que figura en toda las listas también como el municipio más rico de la provincia y uno de los 10 con más ingresos medios. En Pereiro, esas bases de cotización están en los 2.160 euros brutos mensuales, por encima también de la media gallega en un 2,71%.

Ourense capital está en los 2.127 euros mensuales brutos y eso sitúa a la ciudad solo un 1,12% por encima de la media gallega.

Llaman la atención casos como el del concello de Vilamarín, con unas bases de cotización de 2.108 euros brutos mensuales, lo que lo sitúa por encima del municipio industrial por excelencia, que es el de que le sigue, San Cibrao das Viñas, con 2.098 euros por lo que sus bases de cotización se sitúan un 0,23% por debajo de la media gallega.

La brecha es, en algún concello, de hasta 470 euros brutos menos para las mujeres

La brecha en las bases de cotización por cuestión de género tiene una diferencia en la media gallega de más de 300 euros brutos mensuales más a favor de los hombres. Los datos que acaba de publicar el Instituto Galego de Estadística sitúan las bases de cotización de los varones en una media de 2.262 euros en Galicia, frente a los 1.949 de una mujer. Es decir, que las prestaciones de todo tipo que se garantizarán en el presente y en el futuro serán mejores para los hombres.Pero, si la diferencia es claramente acusada ya en términos autonómicos, la diferencia en la provincia de Ourense es más marcada aún, según los concellos. La diferencia es menos significativa en la capital, donde esta bases de cotización o remuneraciones brutas son de 2.196 para los hombres y de 2.066 euros brutos mensuales para las mujeres cotizantes.Sin embargo, la diferencia sube a 300 euros brutos al mes menos para las cotizantes de Vilar de Santos, y de 470 euros menos que en un hombre, en Lobeira. En este último concello, las bases de cotización indican que un varón está en los 2.163 euros brutos en la actualidad, frente a los 1.692 de una mujer. Es decir, que mientras ellos están por encima de la media gallega global (un 2,85%), ellas tienen unas bases un 19,54% inferiores a la media autonómica.