Moción del PSOE por la libertad de prensa

El grupo municipal socialista presenta al próximo pleno del Concello de Ourense, un moción en defensa de la libertad de prensa, del derecho a la información y del respeto institucional a los profesionales de los medios, tras el ataque al fotoperiodista Xesús Fariñas, al que el alcalde insultó llamó paparazzi por enfocarlo demasiado tiempo, dijo.

La moción incorpora la preocupación por el conflicto de intereses que supone que el regidor, al ser también propietario de un medio de comunicación privado (Auria TV), y sustituya ruedas de prensa por vídeos unidireccionales , según la portavoz socialista Natalia González. La moción solicita entre otras cuestiones, información del Concello a través de canales oficiales; respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los profesionales; separación entre concello y la actividad privada del alcalde con la tele de su propiedad y una declaración institucional de defensa de la libertad de prensa y apoyo a los periodistas.