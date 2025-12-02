Flores y poesía para Blanco Amor, el escritor que se hizo eterno

La tumba en la que reposan los restos del escritor, periodista y poeta Eduardo Blanco Amo (Ourense, 14 de septiembre de 1897 - Vigo, 1 de diciembre de 1979) , en el cementerio de San Francisco de la ciudad de As Burgas, volvió a ser ayer un lugar para el homenaje a su memoria, cuando se cumplen 46 años de su fallecimiento.

Al autor entre muchas otras de A Esmorga una de su impulsor de la narrativa gallega moderna, asistió, en representación de la Diputación, José María Lago, quien puso en valor el «legado cultural» del autor en este 46 aniversario de su muerte y la «labor de preservación» que hace la Fundación Eduardo Blanco Amor, que organiza esta ofrenda floral, con la presencia de su presidente, Luis González Tosar.

El acto contó como cada año, con participación de alumnado del instituto de Ourense que leva su nombre, el IES Eduardo Blanco Amor, que dieron lectura a alguno de sus poemas y que culminó con el acto de ofrenda floral, como testimonio de que la ciudad en la que nació no le olvida.