Drones autónomos con cámaras térmicas refuerzan la prevención contra incendios: «Pueden estar vigilando encima sin que los escuches»

Un hangar robotizado de aluminio inoxidable, con aislamiento térmico, resistencia a la intemperie y que puede alimentarse con energía solar, protege al dron dentro del armazón hasta el momento del despegue. Cuando llega la hora de volar emerge el dispositivo no tripulado, con un peso de 5,8 kilos, el resultado de seis años de desarrollo tecnológico y cuatro versiones hasta el prototipo final. Está dotado de alta tecnología y elementos y sensores de precisión. Si el viento es favorable logra velocidades de hasta 18 metros por segundo —equivalentes a 64,8 kilómetros por hora—, tiene una capacidad de vuelo de 40 minutos, regresar al hangar para recargarse en menos de una hora y funciona con autonomía en las misiones, ejecutando de forma automática y desatendida las rutas planificadas, que se pueden monitorizar en tiempo real, con transmisión de vídeos e información. La intervención humana es mínima y se centra en el diseño de los trayectos y en la supervisión. El técnico no tiene que estar en el monte: es posible operar el dron en remoto desde una oficina o un puesto de mando avanzado.

Estos dispositivos de última generación pueden alcanzar hasta 120 metros de altura. Portan cámaras que captan imágenes en alta resolución, 4K, y también disponen de cámaras térmicas que pueden detectar columnas de humo, puntos de calor —indicios de incendio—, y a una persona desde 100 metros en vertical, aunque se oculte entre la vegetación. Tres de estos drones autónomos, de última generación en los ámbitos de la robótica y la inteligencia artificial, reforzarán la prevención de los incendios forestales en Ourense y la defensa del monte. Operarán en Valdeorras, Verín y la Ribeira Sacra, tres de las comarcas más castigadas por las llamas en el pasado verano, devastador. A lo largo de 2026, Abanca y su obra social Afundación proporcionarán a la Xunta estos equipos, con sello puntero de Galicia, desarrollados por el Centro Tecnológico ITG.

Paisaje arrasado por el fuego, el pasado septiembre, en la Ribeira Sacra. / BRAIS LORENZO

Los drones se sumarán a los medios propios del servicio público de prevención y extinción, como la red de 181 cámaras, diseminadas por el territorio, y la tecnología de geolocalización. La Xunta destaca la colaboración público privada y agradece la donación de estos drones, que facilitarán la vigilancia en lugares poco accesibles. «Algúns incendios son fortuitos pero moitos son intencionados. Se alguén ten a tentación de prender lume, que se sinta vixiado desde o aire», avisa la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

La administración desea que «non se volva dar» una situación como la del terrible agosto, con 105.000 hectáreas calcinadas en una semana solo en la provincia de Ourense. La ayuda tecnológica facilita la disuasión y la actuación rápida. El Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín, en cuyo entorno se observan aún las secuelas del incendio del pasado septiembre en la Ribeira Sacra, acogió este martes la presentación del prototipo y una simulación de vuelo. Al acto acudieron varios alcaldes de municipios afectados por el fuego, el presidente de la Diputación, Luis Menor, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, y el delegado de la Xunta, Manuel Pardo.

Como respuesta a la catástrofe de los incendios, Abanca, la única entidad financiera en 54 de los 92 concellos de Ourense, habilitó una línea de financiación de 150 millones de euros, entre otras acciones económicas. Ha organizado cinco jornadas de voluntariado, con la participación de 300 personas —cuatro de estas acciones, en Ourense—, para mitigar la erosión del suelo y proteger acuíferos de los arrastres de lodo y cenizas. La prevención y la concienciación configuran el «tercer pilar» del plan de acción, dice Gabriel González, director general comercial de Abanca, quien destaca el «compromiso y arraigo con Galicia» de la empresa, así como la finalidad de «preservar la riqueza natural y patrimonio histórico» de la tierra.

Además de la tecnología de vigilancia avanzada con drones, Afundación aportará, con el patrocinio del banco, kits de emergencia con material de respuesta rápida, tanto a los concellos afectados como a los declarados de alto riesgo. Abanca. Para esta línea de prevención, la entidad dota un millón.

Directivos de Abanca, autoridades públicas y el responsable del CTG, este martes en Santo Estevo. / BRAIS LORENZO

«Convergen en esta acción el compromiso social, la voluntad política y la capacidad tecnológica», dice Carlos Calvo, director general del Centro Tecnológico ITG. Este instituto es uno de los grandes centros de referencia en Europa sobre la tecnología de drones, cuya aplicación práctica sobre el terreno favorece la evitación del fuego. «Sirve de ayuda para el personal de emergencias y también en la parte previa, en la prevención, aportando valor para el análisis de los montes y la vigilancia de zonas identificadas como puntos negros», relata Marco González, director de tecnología y producto del ITG. Los dispositivos permiten una vigilancia «ágil» y son capaces de cubrir «en minutos» una zona que resulta muy difícil de alcanzar a pie o en vehículos terrestres. «Un dron reduce riesgos y agiliza mucho las vigilancias, con un punto de vista privilegiado desde 120 metros de altura», subraya el experto. «Las imágenes captadas se pueden procesar para generar alertas, con un nivel de trazabilidad según el horario, fecha, coordenadas... Ayudan a detectar columnas de humo, conatos de incendios y también personas, por lo que aportan un elemento disuasorio. El dron puede estar vigilando encima sin que lo escuches», añade Marco.

El dron, en la zona de aterrizaje del hangar en el que se recarga y guarece tras las misiones. / BRAIS LORENZO

Los dispositivos cuentan con estación meteorológica e incluyen soporte técnico especializado, integrado en los sistemas de Medio Rural, por lo que esta tecnología avanzada complementará los recursos actuales de la Xunta, en especial en las zonas con falta de cobertura para las cámaras de videovigilancia forestal en Galicia.

Esta red de cámaras, con 181 dispositivos actualmente, alcanzará un total de 237 en 109 localizaciones. A esta tecnología, y a las aeronaves no tripuladas que ceden Abanca y su obra social, se suman los drones de los agentes ambientales de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO).

Desbroces preventivos

La prevención de incendios movilizará en 2026 una inversión presupuestada por la Xunta en 75,38 millones —50,5 este año— y aborda varios frentes, incluidos el control, la vigilancia y los desbroces en los cortafuegos y en torno a los puntos de agua. La titular de Medio Rural dice que, en los próximos días, se firmará un convenio con los concellos, de 25 millones, para las tareas de desbroces en franjas de protección de los núcleos, a 50 metros. La Xunta duplicará el número de efectivos dedicados a la notificación a los particulares de las obligaciones de limpieza y gestión de la biomasa. El objetivo es que, si el fuego vuelve a amenazar aldeas, «chegue o máis atenuado posible», dice Gómez.