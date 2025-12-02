Agresiones sexuales, atracos y ciberdelitos, los problemas de inseguridad que más suben

Ourense, una de las provincias de España con los índices de inseguridad más bajos, registra un incremento de los delitos, según la estadística de criminalidad que ha difundido el Ministerio del Interior, con datos desde enero a septiembre de este año. En ese periodo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron constancia de un total de 7.357 infracciones penales, una media de 817 al mes y un 5% más con respecto a los 7.007 casos de los tres primeros trimestres del ejercicio de 2024. La criminalidad convencional ha sido la causa de 5.604 hechos penales entre enero y septiembre de 2025, mientras que los delitos telemáticos, que suben un 12,7% con respecto al mismo periodo de 2024, suponen ya el 23,8% de las infracciones penales que se registran. La gran mayoría de los ciberdelitos —el 86%— son estafas informáticas, que causaron 1.509 perjuicios en territorio ourensano en nueve meses. Esta modalidad de fraude asciende en la provincia un 16,2%.

Esta modalidad de delincuencia, cometida a través de medios telemáticos, es uno de los problemas de inseguridad que más aumentan en la provincia de Ourense, porcentualmente. En los tres primeros trimestres de 2025, trazando la comparación con ese tramo de 2024, han crecido un 21,1% los casos de delitos contra la libertad sexual. Las fuerzas policiales tuvieron conocimiento de 69 hechos, mientras que entre enero y septiembre de 2024 detectaron 57. Como dato estadístico positivo, el número de agresiones sexuales con penetración —violaciones— ha sido inferior: 14 casos frente a 16, una bajada porcentual del 12,5. El resto de delitos cometidos en Ourense contra la libertad sexual pasó de 41 a 55, un 34,1% más.

Según los datos más recientes del Ministerio del Interior, han aumentado 22,2% los robos con violencia e intimidación, con 88 casos en toda la provincia entre enero y septiembre del año, mientras que en ese tiempo de 2024 hubo 72. De los 4 intentos de homicidio o asesinato en la provincia registrados entre enero y septiembre del año pasado, a los 5 del periodo actual, una subida porcentual del 25%.

El balance estadístico de Interior presenta algunos datos positivos sobre el estado de la seguridad ciudadana en la provincia. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones representaron 405 casos entre enero y septiembre de 2025, casi un 11% menos que los 454 contabilizados en el periodo de 2024. Los robos con fuerza en domicilios, que representan casi la mitad de los hechos de este epígrafe —243 en territorio o ourensano en nueve meses— se han reducido en un porcentaje del 8,6%.

En cambio, los hurtos, que son una de las infracciones penales más habituales, totalizaron 1.324 hechos en los tres primeros trimestres de este ejercicio, lo que supone un incremento del 2,8% interanual. Los delitos de tráfico de drogas en la provincia dejaron 26 casos conocidos por las autoridades en el periodo analizado, 2 menos que en ese lapso de 2024.

La seguridad ciudadana en la ciudad, donde reside un tercio de la población provincial, compete sobre todo a la comisaría provincial de Policía. En el municipio de Ourense se registraron 3.537 hechos delictivos entre enero y septiembre de este año, un incremento del 7,9%. La cibercriminalidad dejó 835 delitos, un 21,7% más que en el mismo periodo de 2024, con 740 estafas informáticas, una modalidad que crece un 25,6% en la ciudad. En el municipio de la capital se detectaron 35 casos de agresiones sexuales, un 12,9% más.

Es el lugar donde más atracos se producen: los robos con violencia e intimidación aumentaron un 20,4%, 65 casos de los 88 cometidos en la provincia en nueve meses. Los hurtos subieron en la ciudad un 8,5% —813 hechos—, mientras que han caído un 27% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con un total de 154 casos. Los delitos de tráfico de drogas descienden en la ciudad un 42,9%.