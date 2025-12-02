Una acusada por el absentismo reiterado de su hija a clase alega que la niña se negaba a ir al colegio

Los padres de una menor de edad que presentó un elevado absentismo escolar —no acudió al 85% de las clases del curso escolar 2022-2023 y tampoco asistió hasta febrero del año académico 2023-2024— fueron juzgados este martes en el Penal Número 2 de Ourense, acusados de un delito de abandono de familia, debido al presunto incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad. El varón no declaró, y fue la mujer la que ofreció las explicaciones defensivas. Ante la magistrada sostuvo que hizo lo posible por que la niña acudiera a clase, le ordenaba ir, pero la menor se negaba. Además, la mujer añadió como argumento que sus otros dos hijos no faltan a clase y cumplen sin problemas con la escolarización obligatoria (en España, entre los 6 y 16 años). Esta versión de la encausada fue ratificada en la sala de vistas por una trabajadora social y una técnica del equipo de menores. No obstante, la Fiscalía mantuvo su petición de condena. El ministerio público solicita para cada uno de estos padres acusados una pena de 2.700 euros.

La menor, nacida en 2009, estaba matriculada en un colegio público de la provincia de Ourense, en el mismo municipio en el que reside la familia. La Fiscalía sostiene que los progenitores, «con pleno conocimiento, consintieron que la misma no asistiera regularmente a las clases». El absentismo injustificado superó el 85% en el curso 2022-23 y se extendió desde el inicio del primer trimestre hasta febrero, en el año 2023-24. El personal del centro y los servicios sociales contactaron con los padres a raíz de las faltas reiteradas al colegio de la niña. La Fiscalía de Menores tramitó un expediente de protección de la menor y los progenitores «se comprometieron a cumplir con el derecho a la escolarización que ostenta su hija», indica el ministerio público en su escrito de calificación, que elevó a conclusiones definitivas. «A pesar de ello, los acusados no adoptaron ninguna medida para asegurar la asistencia de la menor» al centro escolar, reprocha la acusación. La madre difiere: niega desidia por su parte y resaltó en el juicio que la niña no quería ir al colegio y se negaba pese a las indicaciones de que debía ir. La jueza dictará sentencia.