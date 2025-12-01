Jácome, citado como investigado por presunta apropiación indebida

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido citado a declarar en calidad de investigado por el Juzgado de Instrucción de Ourense, tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por el exconcejal y antiguo simpatizante de Democracia Ourense, Telmo Ucha.

La querella, inicialmente presentada por un supuesto delito de malversación, fue admitida a diligencias previas por el juez instructor al considerar que los hechos hacen presumir la posible existencia de un delito de apropiación indebida, por el que el regidor deberá declarar en febrero del 2026.

El conflicto de la denuncia gira en torno a la supuesta incompatibilidad entre el sueldo de dedicación exclusiva que percibe Jácome como alcalde y la continuidad de sus actividades privadas y mercantiles, especialmente a través de su televisión, Auria TV.

Ucha sostiene en la querella que el ejercicio de la actividad empresarial por parte del alcalde de Ourense hace que su dedicación exclusiva sea «incompatible e ilegal». Por ello, solicita la devolución íntegra de todos los salarios percibidos bajo este régimen, al menos de los últimos cuatro años. Unos salarios a los que se suman además las dietas y su retribución como diputado de Democracia Ourensana en la Diputación Provincial.

Para aclarar los hechos, el Juzgado ha requerido al Concello de Ourense la presentación de las declaraciones de incompatibilidad y las certificaciones de salarios recibidos por Pérez Jácome desde 2019, y también ha solicitado a la Administración Tributaria sus declaraciones de IRPF, IVA y renta desde ese mismo año. Además, el querellante ha solicitado los contratos realizados entre Auria TV y el Concello.