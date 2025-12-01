Condenado por un atraco dentro de un cajero en Ourense: «El dinero o te doy dos puñaladas»

Desde el centro penitenciario, en una audiencia previa por videoconferencia, el autor de un robo con violencia de septiembre de 2023 en Ourense se conformó con 2 años de prisión, una pena de cárcel que queda suspendida con dos condiciones: no puede cometer ningún delito en los próximos tres años y, además, debe realizar 5 meses de trabajos comunitarios.

El encausado, que tiene 46 años en la actualidad, reconoce que fue autor de un robo con intimidación que tuvo lugar sobre las 16:30 horas del 9 de septiembre de 2023, en la Avenida de Pontevedra, en pleno centro de la ciudad. Cuando el delincuente vio que una persona accedía al interior del cajero de una entidad y operaba para sacar dinero, abordó a la víctima, la agarró por el pecho y le dijo: «Dame el dinero. Si no, te doy dos puñaladas».

Mientras manifestaba esto, el atracador tenía la otra mano en el interior del bolsillo interno de la cazadora, para simular que portaba un cuchillo e intimidar así al perjudicado, que le entregó los 10 euros que acababa de sacar del cajero.

El acusado huyó y se refugió en una casa en ruinas de la calle San Francisco. Allí acudió la Policía, que detuvo al sospechoso. No se encontró el dinero. El perjudicado renunció a indemnización. La condena de conformidad, aceptada por el encausado en una vista en el Penal 2 de Ourense, rebaja la pena con respecto a la petición inicial de la Fiscalía, de 2 años y medio.