Antiq Auria cierra su novena edición con récord de visitantes

La novena edición de la Feria Internacional de Antigüedades, Antiq Auria, cerró este domingo sus puertas en Expourense consolidándose como una de las mejores citas del norte de España y Portugal. Durante el fin de semana, medio centenar de expositores procedentes de España, Portugal, Francia, Bélgica y Suiza recibieron alrededor de 3.000 visitas, superando los registros de ediciones anteriores.

Como es habitual, uno de los momentos más concurridos fue la gran subasta celebrada ayer a mediodía, en la que los asistentes pudieron pujar por piezas únicas con precios de partida de tan solo 5 euros. La pieza más destacada fue un reloj de guarnición francés estilo Napoleón III, del siglo XIX, adjudicado finalmente por 75 euros. «Un precio mucho menor de su valor real, pero las subastas ofrecen esta ventaja para el comprador», explican desde Memoria Antiga, la Asociación de Anticuarios de Ourense organizadora del evento, con la colaboración de Expourense y el apoyo de la Diputación Provincial de Ourense.

La feria ofreció a los visitantes un viaje al pasado, desde pinturas y arte sacro del siglo XVIII y XIX hasta objetos de las décadas de los 80 y 90 del siglo XX, e incluso del siglo XXI. Entre los más de 30.000 objetos expuestos, se podían encontrar juguetes antiguos, relojes, muebles, joyas, utensilios de plata, porcelanas, así como coleccionables de numismática, filatelia y objetos militares o religiosos. Además, un área especial estuvo dedicada a los objetos vintage, que se han convertido en tendencia en decoración.