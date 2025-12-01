Acusan de estafa a un amigo de su madre, que sufre demencia: «Se aprovechó de ella todo lo que ha podido»

En 2023, un TAC confirmó que una ourensana, actualmente en una residencia, sufría deterioro cognitivo. La Fiscalía y la acusación particular creen que un amigo de la señora de toda la vida se aprovechó de esa vulnerabilidad y de la relación de confianza para apropiarse, entre mayo y diciembre de 2022 —antes de dicha prueba de imagen—, de cantidades retiradas por la mujer en el cajero y la oficina de un banco. El encausado asegura que no apreció ningún signo de deterioro cognitivo en su amiga, niega que la engañara, subraya que la relación era de hace más de 20 años y de trato diario, y sostiene que el dinero «era para ella», que pagaba en efectivo. Pero la familia cree que manipuló a la señora para apropiarse del dinero, joyas y para lograr un coche que la mujer puso a su nombre pero que él conducía. El varón alega que, durante muchos años, se encargó de hacer los traslados en coche de la señora a distintas gestiones y a las citas médicas, incluso a Navarra. La familia lo confirma.

La Fiscalía considera que se produjo un engaño y solicita 2 años y medio de prisión, mientras que la acusación particular, que considera que la víctima sufría «una gran vulnerabilidad y no era consciente, debido a su deterioro cognitivo, de los actos que realizaba», pide 5 años y medio, más una multa. El ministerio público cifra en 12.300 euros la cantidad de la que presuntamente se apropió el acusado. La acusación particular califica los hechos como una estafa agravada y eleva el perjuicio a 40.000 euros. La defensa aprecia posibles causas de nulidad y además alega falta de pruebas. El encausado se declara inocente. Dictará sentencia la Audiencia Provincial de Ourense.

Tras sospechar que su madre podía sufrir un deterioro cognitivo, porque notaban en ella «un comportamiento extraño», en noviembre de 2022 las hijas comprobaron que en una de las cuentas de la señora se habían producido, desde mayo de ese año, «retiradas astronómicas que no tenían ningún sentido», porque en esa cuenta no se cargaban los gastos corrientes, subrayó una de las descendientes en el juicio, este lunes.

La relación de confianza era alta y existía amistad entre víctima y acusado, pero las hijas creen que él aprovechó que la llevaba al banco para inducirla a hacer numerosas retiradas en el tiempo y quedarse el dinero. La familia también echó en falta una caja de joyas. Según el acusado la mujer «llevaba y traía» ese recipiente a su vivienda, así como también una bolsa con documentación, porque decía que supuestamente una de sus hijas había manipulado una caja anterior. «Ella confiaba en mí y la dejaba en mi casa», manifestó el acusado.

A las hijas les llamó la atención que su madre comprase un coche cuando ni conducía ni tenía carné. «Se ha aprovechado todo lo que ha podido de la relación de confianza con mi madre», reprochó una de las hijas en su declaración.

De la cuenta se retiraron cantidades llamativas en una sola ocasión, como 6.000 y 3.800 euros. Son gastos que, según declaró otra de las hijas, la curadora de la señora, «no tienen explicación». Esta testigo culpa al acusado: «Él acudía a recogerla, lo veían con ella en el cajero, y ella a la noche llegaba sin dinero y sin cartilla», describió.

El acusado, en el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial. / IÑAKI OSORIO

«Ella decía que tenía que comprar ese coche porque quería que él la llevase a los recados», afirmó la vendedora del vehículo. «Yo la vi coherente», dijo la testigo sobre la impresión que le causó la señora en la compraventa. Durante veinte años, el hombre hizo de «taxista» de la señora, incide la defensa. «Dijo que mi coche era muy viejo y que quería comprar uno para ella», alega el acusado. La mujer consta como titular del vehículo y él estaba como asegurado, porque ella carecía de carné de conducir.

Vecinos de la aldea del varón, a la que acudía con frecuencia junto a la señora, afirmaron en el juicio que a ella no se le notaba un deterioro cognitivo, sino que parecía estar «perfectamente». Los forenses precisan que, «dependiendo de cada caso y de la fase de la enfermedad», pueden existir momentos de claridad. Además, en una conversación coloquial, el deterioro puede pasar desapercibido. Los peritos del Imelga indican que, de mayo a diciembre de 2022, el periodo en el que se sitúan los hechos, «es muy probable» que la mujer presentase un deterioro cognitivo, pero no es posible precisar el grado de vulnerabilidad ni la afectación que podía tener.

El encausado alega que la relación con la familia de la señora iba de «maravilla», hasta la denuncia. «La iba a recoger a media mañana, ella comía en mi casa siempre y la llevaba por la noche», describió. La acompañaba al banco, «y ella también a mí», dijo. «Nunca», afirma, coaccionó ni engañó a la señora para que sacara dinero. La fiscal cree que, por ser la «única persona» que la acompañaba al banco y estaba con ella durante todo el día, el acusado es el responsable y beneficiario de la desaparición «sin ninguna justificación» del dinero retirado de la cuenta. El ministerio público considera que el probable deterioro cognitivo en la fecha de los hechos hacía más vulnerable a la perjudicada, y facilitó que «él se quedase con el dinero». En cambio, la defensa sostiene que la mujer aparentaba tener capacidad cognitiva y subraya que «no hay ni la más mínima prueba» de que la señora entregase cantidad alguna de efectivo al acusado.