Un viaje por la historia de Ribadavia en un centenar de piezas de un belén de madera

La iglesia de Santiago de Ribadavia acoge desde ayer el belén de Julio Dabarca, vecino de Francelos, antiguo tallista en fábricas locales de ataúdes, que continúa su afición por la madera. Además del nacimiento del niño Jesús, la representación incluye escenas de la historia y la vida cotidiana de Ribadavia.

La inauguración contó con la presencia de miembros de la corporación municipal, encabezados por el alcalde, César Fernández. Dabarca talló 16 nuevas figuras, entre las que destacan las hermanas Touza, la Virxe do Portal con sus porteadores, la comparsa As Lajartas y las luces de Ferrero Rocher.

Tras pasar por la iglesia de la Madalena, el Club Artístico y Santa Cruz de Arrabaldo, el belén se instala de manera permanente en la iglesia de Santiago, donde ya lleva tres años. Tiene unos 15 metros de largo por 4 metros de ancho y está compuesto por 117 figuras realizadas en madera de castaño. Podrá visitarse hasta el 6 de enero en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

También ayer tuvo lugar el encendido de las luces de Navidad, que contó con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González.