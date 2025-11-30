Trasladado al hospital tras dormirse al volante

Un hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital después de salirse de la vía en la OU-53, a su paso por Viana do Bolo, tras quedarse dormido al volante.

El accidente se produjo a primera hora de la madrugada, en torno a las 04.45 horas, cuando el propio conductor contactó con el 112 Galicia para informar de que había perdido el control del vehículo y había quedado atrapado en su interior, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Fue necesario excarcelarlo y fue trasladado al CHUO en ambulancia.