Punxín contará en 2026 con un total de seis locales sociales
A.F.
Ourense
El Concello de Punxín invertirá 220.000 euros en 2026 en la construcción de un centro social en el pueblo de Vilela, con el que este municipio sumará un total de seis instalaciones.
Esta fuerte inversión es producto de la aprobación plenaria de dos convenios de colaboración, uno con la Diputación por importe de 100.000 euros, y otro con el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad por 120.000 euros.
De esta forma, el Concello cuenta con un nuevo equipamiento para uso de los vecinos. Ya tiene uno en la capitalidad, al que se suma los de Barbantes, Ourantes, Vilamoure, Freás, y ahora el de Vilela.
