La provincia avanza hacia un nuevo modelo de prevención de incendios

La Diputación de Ourense ha cerrado el plazo para recibir aportaciones en la Mesa Provincial de Incendios, un órgano creado por la institución para impulsar un enfoque renovado frente a los incendios forestales tras la grave ola registrada el pasado verano.

En total se recibieron 44 propuestas procedentes de ámbitos muy diversos: particulares, colectivos vecinales, comunidades de montes, técnicos forestales, expertos en emergencias, profesionales del sector, asociaciones ecologistas, sindicatos agrarios, alcaldes y representantes del tejido empresarial. «Esta diversidad garantiza una visión amplia y realista de la problemática y proporciona una base sólida para avanzar en medidas transformadoras», garantizan desde el organismo provincial.

Una vez analizadas las iniciativas, se convocarán las tres mesas sectoriales previstas para canalizarlas adecuadamente: una centrada en prevención, infraestructuras y nuevo modelo forestal; otra dedicada a los dispositivos de extinción; y la tercera orientada a la participación ciudadana, que incluirá a las entidades y personas que trasladaron sus propuestas

Ejes de las propuestas

El análisis preliminar de las aportaciones identifica siete ejes estratégicos. En el ámbito de prevención estructural y ordenación del territorio se plantean iniciativas como la recuperación del mosaico agroforestal, el impulso del pastoreo extensivo y proyectos ganaderos en zonas estratégicas, así como la reducción de especies pirófitas y el fomento de frondosas autóctonas mediante concentración de parcelas y bancos de tierras.

En lo relativo a limpieza, cortafuegos y franjas de protección, las propuestas abogan por la limpieza anual efectiva de pistas, franjas secundarias y cortafuegos, el refuerzo de las obligaciones de limpieza próximas a aldeas y viviendas, y la actuación subsidiaria de las administraciones en casos de incumplimiento.

El apartado dedicado a brigadas y dispositivos operativos propone la creación o refuerzo de brigadas municipales permanentes, la integración y coordinación real entre GES, Consorcio Provincial y operativos forestales, así como mejoras en medios materiales, comunicaciones y equipos Tetra, incluyendo la posibilidad de crear una brigada provincial de intervención rápida.

En materia de infraestructuras, se contemplan la ampliación y mantenimiento de depósitos y puntos de carga de agua, la recuperación de caminos forestales estratégicos y la creación de zonas de amortiguamiento entre masas forestales y viviendas.

La tecnología y la detección temprana constituyen otro bloque destacado, con propuestas como drones de vigilancia con sensores térmicos, sistemas inteligentes de aviso, aplicaciones móviles para la ciudadanía y colaboración con iniciativas europeas y portuguesas.

La educación, la participación social y el voluntariado también figuran entre los ejes estratégicos, incluyendo programas educativos, formación en autoprotección en aldeas y la creación de bolsas de voluntariado coordinadas.

Por último, se plantean mejoras en protocolos, coordinación y planificación, como la revisión de planes municipales de emergencia, el preposicionamiento de medios ante ventanas críticas de riesgo extremo y la cooperación interprovincial e internacional en la lucha contra grandes incendios.

Alta participación

La Mesa Provincial de Incendios destaca que «la respuesta ciudadana superó todas las expectativas y confirma que Ourense quiere avanzar hacia un nuevo modelo de prevención y gestión de incendios basado en el conocimiento, la corresponsabilidad y la cooperación institucional».

Además, subrayan que la mesa «no nace para producir documentos, sino para impulsar cambios reales, medibles y coordinados. Esta es la prioridad que asumimos».

Con el cierre del plazo de propuestas, a partir de ahora, un equipo técnico de la Diputación clasificará y sistematizará todas las propuestas a través de las tres mesas sectoriales. Posteriormente, la Mesa Provincial celebrará una sesión monográfica para debatirlas y elaborar un Informe Provincial de Medidas Prioritarias, que será elevado a la Xunta de Galicia y a la Federación Gallega de Municipios y Provincias, como primeros pasos hacia un nuevo modelo de prevención y gestión más efectivo.