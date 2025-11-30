Los placeros agradecen el apoyo vecinal por su desalojo
L. G.
Los comerciantes de la Praza de Abastos de Ourense aseguran haber notado un aumento de afluencia de clientes en los últimos días, un gesto que interpretan como una muestra de respaldo ciudadano en pleno conflicto con el gobierno municipal por el inminente desalojo del edificio.
El colectivo sostiene que la orden de desalojo comunicada por el Concello ha generado una oleada de muestras de solidaridad. Según explican, están recibiendo «apoyos públicos y privados» procedentes de administraciones locales y autonómicas, partidos políticos, asociaciones empresariales, mercados de toda Galicia y de otros puntos de España, además de numerosos vecinos.
A todos ellos les agradecen «el cariño» mientras piden al consistorio poner «fin» al «bloqueo» que, insisten, les impide abandonar la Alameda.
