Ourense acelera la vacunación exprés y cita a 4.000 personas para frenar la ola gripal

Ourense activó este fin de semana una operación sanitaria de gran intensidad para tratar de frenar la ola gripal que ha irrumpido un mes antes de lo previsto y que ya se deja notar con fuerza en los centros de salud y en el Complexo Hospitalario. La campaña masiva de vacunación de gripe y COVID-19, centrada en la población de entre 60 y 69 años, permitió citar a 4.000 personas en los tres grandes puntos de inmunización de la provincia: el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, donde para vacunar a 2.400 hoy continúa la campaña, y los hospitales de Verín y O Barco de Valdeorras, con 800 citados ayer en cada uno de ellos.

Un hombre recibiendo una de las dosis. | | ROI CRUZ

El operativo concentrado en el CHUO, O Barco y Verín buscó acelerar una campaña que este año se desarrolla de nuevo en los centros de salud, donde cada persona es vacunada por su enfermera de referencia. Hasta la llegada repentina de la onda gripal, la campaña avanzaba con normalidad y con la alta implicación habitual de la población mayor porque Ourense supera el 80% de inmunización entre los mayores de 80. Con la campaña exprés, buscan aumentar la participación de las personas de entre 60 y 69 años, con el objetivo de alcanzar el 75% de inmunización que desea la Consellería de Sanidade.

«La respuesta es muy buena», destaca la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, Verónica Civeira, con usuarios que comenzaron a llegar antes incluso de la apertura oficial de las citas, alertados por el repunte brusco de contagios en las últimas fechas, adelantando el habitual pico de gripe casi un mes respecto a lo esperado. Una situación que motivó también a citar al colectivo de 60 años, «el que menos se estaba acercando, aunque con esta citación exprés y en fin de semana se están sumando a la campaña». Continuará acercándose porque sigue a lo largo de la jornada de hoy y después mediante autocitas y nuevas convocatorias desde los centros.

Explosión temprana

La última semana confirmó el giro brusco de la situación epidemiológica. Las consultas por gripe prácticamente se duplicaron y Ourense se convirtió en el área sanitaria gallega con mayor crecimiento del virus, alcanzando una incidencia de 40,1 casos por 100.000 habitantes, la misma que el nivel de alerta nacional. La presión hospitalaria también se intensifica: mientras la media española registra una tasa de 2,5 ingresos por gripe, el CHUO se sitúa en 8,9, lo que supone triplicar el promedio estatal. Este empeoramiento llevó a la Consellería de Sanidade a recomendar el uso de mascarilla en centros de salud, PACs, Urgencias y residencias, aun sin síntomas, con el objetivo de proteger unas salas de espera saturadas y con alta probabilidad de transmisión.

Mensaje de prudencia

La vacunación se mantendrá activa hasta el 31 de diciembre. El área sanitaria insiste en que la inmunización sigue siendo la principal barrera para evitar complicaciones graves y aliviar la presión asistencial. La ciudadanía que no pudo acudir a la convocatoria masiva de este fin de semana puede solicitar cita en su centro de salud o esperar la programación habitual a través de su enfermera.

estudio piloto que evaluará la eficacia y la futura financiación pública de la vacuna frente a esta infección.

El proyecto comenzó en los centros de salud de A Ponte y Novoa Santos y registró una respuesta inicial muy elevada, especialmente entre las personas de más de 80 años, un grupo que, según la enfermera especialista Norma Suárez, «dice que sí a casi todo y se muestra abiertamente pro vacunas». Solo en Novoa Santos se captaron más de 125 participantes en un solo día.

Un estudio evalúa la implantación de la vacuna del virus respiratorio sincitial

No solo la gripe y el covid tienen repunte. Precisamente los ingresos por estas infecciones respiratorias han permitido descubrir que a los mayores también les afecta el Virus Respiratorio Sincitial, motivo por el que en Galicia y especialmente en Ourense se trabaja en un

El estudio, dirigido a mayores de 60 años, funciona mediante asignación aleatoria: un sistema informático determina quién recibe la dosis y quién forma parte del grupo de control. La investigación busca determinar si la vacuna, de alto coste en la actualidad, es coste-efectiva para el sistema público y si puede implantarse como prestación financiada para reducir los ingresos hospitalarios causados por un virus que cada invierno afecta a la población mayor. Aunque no todos los centros participan activamente, cualquier persona puede solicitar información a su enfermera, que se encargará de derivarla al punto adecuado.