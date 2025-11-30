O Carballiño ilumina la Navidad con 220.000 luces y nueve enclaves decorados

El Concello de O Carballiño amplia este año su decorado navideño. Mañana encenderá la iluminación con un total de 220.000 luces Led y, como novedad, nueve enclaves de la villa tendrán decoraciones especiales. «Ampliar la iluminación redunda en un mayor número de visitas y, por lo tanto, en la dinamización del comercio y de la hostelería locales», apunta Diego Fernández, concejal de Cultura.

Además de la iluminación de Navidad, la Praza Juan Corral Paxariño contará con un jardín con muñecos de nieve; en la Plaza de Abastos habrá un jardín con soldaditos de plomo; la Praza do Concello tendrá un trineo con renos; la Praza Emilia Pardo Bazán contará con un carruaje con regalos; en la Praza Irmáns Prieto se colocarán los buzones de los Reyes Magos; en la del Balneario habrá piruletas de Navidad; en la rúa Ourense un muñeco de jengibre; A Uceira estará decorada con un reno con regalos, y en la gran Plaza de la Veracruz estará la casita de Laponia de Papá Noel.

El encendido de la iluminación supondrá el inicio de la programación de Navidad que incluye propuestas musicales y teatrales para todas las edades. Tras el encendido, la primera actividad será el concierto «Las guerreras K-Pop», el día 4 en el Auditorio.