Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada micológica en el Concello de Lobios

El Concello de Lobios celebra el día 13 una jornada micológica en el edificio multiusos.Inicia a las 10.00 con una charla informativa a cargo de Alejandro Mínguez, con una salida posterior a recoger setas y una degustación. Necesario llevar cesta y navaja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents