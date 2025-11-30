Galicia y Portugal se alían en torno a la Vía Nova
Firman una hoja de ruta compartida para cooperar en patrimonio, innovación rural y transición ecológica
L. G.
Galicia y el Norte de Portugal reforzaron su alianza transfronteriza con la firma de una declaración conjunta surgida de la reunión de trabajo «A Vía Nova como oportunidade», celebrada en Bande con motivo del quincuagésimo aniversario del descubrimiento del campamento romano de Aquis Querquennis. El encuentro reunió a representantes institucionales, técnicos e investigadores de ambos territorios con el objetivo de avanzar en una estrategia compartida frente a desafíos comunes como el despoblamiento, la transición ecológica y la valorización del patrimonio cultural.
Entidades como la Fundación CEER, la Diputación de Ourense, la Universidade do Minho, el IGME, la Universidade de Vigo, el CSIC, empresas y varios concellos implicados en el trazado de la antigua calzada participaron en la jornada y expresaron su compromiso con una cooperación basada en el conocimiento y alineada con marcos europeos como Horizonte Europa o Interreg.
La declaración subraya el potencial del patrimonio cultural y natural como motor de cohesión social y dinamización económica en el interior peninsular, y aboga por proyectos que integren arqueología, paisaje, geología, recursos naturales y participación comunitaria; situando el territorio como un espacio de innovación rural.
Los firmantes manifiestan su intención de consolidar una plataforma estable de cooperación institucional, científica y social que dé continuidad a este encuentro y proyecte internacionalmente el eje Galicia–Norte de Portugal como referente europeo en gestión del patrimonio y desarrollo sostenible.
