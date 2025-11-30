La Gala Contra o Cancro de AECC Ourense celebra su décimo aniversario con el doble de recaudación que en la última edición

La Gala Contra o Cancro de AECC Ourense y la asociación cultural As Canellas celebró ayer su décima edición con un lleno absoluto en el auditorio municipal y una recaudación que supera los 8.000 euros únicamente en la venta de entradas. A falta de sumar lo obtenido a través de la fila cero, la organización confirma que se trata de una de las mejores cifras de su historia y prácticamente el doble que en la última edición, cuando se alcanzaron 4.500 euros. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense.

La actuación de la pequeña cantante Daniela González.

Diez años de un proyecto que no deja de crecer

Para el coordinador del evento y presidente de As Canellas, David Rodríguez, llegar a la décima gala «significa muchísimo». Recuerda que la iniciativa nació en 2013 y que solo se detuvo durante los años de pandemia, cuando no se podía garantizar la seguridad del público. «Estamos de vuelta con más fuerza que nunca», asegura.

Un aniversario con Andrés Suárez como reclamo

El plato fuerte de este aniversario fue Andrés Suárez, cuya presencia supuso «un sueño personal» para el organizador. El cantautor gallego, recién llegado de una gira por Latinoamérica, se convirtió en el nombre más reconocido que ha pasado por la gala en esta década. Su participación, explica, fue posible gracias al boca a boca entre artistas y a los contactos acumulados con productoras: «La gala ya es conocida y eso ayuda, aunque cuadrar agendas con músicos de este nivel es complicado».

Uno de los momento tradicionales de la X Gala contra o Cancro.

Fidelidad del público y respaldo creciente

El impulso del público ha sido, para la organización, el mayor cambio en estos diez años. «Cada edición vemos más gente y muy fiel: revisando fotos aparecen las mismas caras», señala. Ese apoyo, sumado al creciente respaldo de la Asociación Contra el Cáncer en Ourense, ha consolidado un evento que nació desde una pequeña asociación cultural y que hoy moviliza a instituciones, empresas y patrocinadores locales.

Un programa variado para un aniversario especial

El programa del décimo aniversario ofreció humor con Marta Doviro, música tradicional con la Real Banda de Gaitas da Deputación, baile con Castro Floxo y Dantzari, y la voz de la ourensana Daniela González, participante de La Voz Kids. La jornada incluyó además la presentación del libro de Andrés Suárez en la librería Nobel.

Una gala que quiere dar respiro y ayuda

Para el organizador, el objetivo sigue siendo claro: ofrecer «una hora y media de respiro» para quienes conviven con la enfermedad y convertir cada entrada en «una ayuda directa para quien más lo necesita».