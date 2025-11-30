Diecisiete alcaldes ourensanos no informaron de su sueldo

Como cada mes de noviembre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha dado a conocer los últimos datos de Información Salarial de Puestos de la Administración—ISPA— un documento que entre, otra información, recoge aquellas alcaldías que en el cómputo total del Estado no han trasladado información sobre su sueldo. En Galicia son 35 los concellos que no han puesto en conocimiento del Estado estos datos, de ellos casi la mitad, un total de 17, pertenecen a la provincia de Ourense, donde destaca especialmente el caso de la capital. Gonzalo Pérez Jácome— Democracia Ourensana— es el único regidor de una ciudad gallega que no comunicó sus cuentas en el 2024, según esta estadística.

La situación de la ciudad de As Burgas es destacable porque Ourense es junto con Parla (Madrid) y Telde (Las Palmas) el único concello de más de 100.000 habitantes que entra en esta lista.

Los otros dieciséis concellos tienen menos vecinos, tan solo uno alcanza población para considerarse villa. Es el caso de Verín, donde con 13.798 habitantes Gerardo Seoane tampoco aportó su documentación salarial.

La extensa lista la completa Xinzo de Limia, con 9.632 habitantes gobernados por Amador Díaz del partido Arxil. Tras él, A Rúa, donde, con 4.223 vecinos, el cetro de mando es del BNG en manos de María Albert. Por número de habitantes— 2.399— continúa Amoeiro, Jose Luis González (PSOE) tampoco notificó su salario, al igual que Manuel Seoane (PP) de A Peroxa, donde rige sobre 1.700 vecinos o Manuel Pérez (PP) de Paderne de Allariz— 1.352 vecinos—. Sobre 1.341 vecinos gobierna en Carballeda de Valdeorras María del Carmen González, ella tampoco rindió cuentas. Como tampoco lo hizo Sara Inés Veiga (PSOE) en Castro Caldelas, ni Álvaro Vila (PSOE) en Taboadela y tampoco Gumersindo Lamass (PP) en Sarreaus.

El popular Jose Luis Gavilanes, de Xunqueira de Ambía—1352 habitantes— tampoco completó los datos. De la misma formación tampoco lo hicieron Emilio Díaz, alcalde de Melón; Avelino de Francisco, de Cortegada; Emilio Pazos de Trasmiras; ni Francisco Rodríguez, regidor de Chandrexa de Queixa. Completa la lista el nacionalista y exregidor de Vilar de Santos, Antonio Míguez, que pese a haberse retirado este febrero, en 2024 aún ejercía de alcalde.

Mención aparte lleva A Mezquita, el concello del nacionalista Rafael Santos figura como uno de los pocos en los que, si bien fue entregada la información al Ministerio, falta la firma.